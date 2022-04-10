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Росія примусово паспортизує українців

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 360

 Слідом за депортацією нав'язує російське громадянство.

Росія почала примусову паспортизацію депортованих українців, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова. За її даними, видано 12 тисяч паспортів.

«Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів. Такі дії окупанта рф спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», - написала вона.

Денісова нагадала, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить  принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення рф прав людини в Україні.

Раніше повідомлялось, що кількість депортованих українців станом на 26 березня становила близько 40 тисяч.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: війна паспортизація депортація
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