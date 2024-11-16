Вночі у Полтавській області ППО відпрацювала по безпілотникам

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 146

У ніч на 16 листопада над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України. Росія ударила по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8.30 підтверджене збиття 53-х російських БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 російських БпЛА локаційно втрачені у різних регіонах України.

Нагадаємо, що 13 листопада Росія поцілила дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі — сталася масштабна пожежа, але ніхто не постраждав.