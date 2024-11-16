На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 122 Коментарів: 1

16 листопада по Полтавській області очікується густий туман. Видимість може становити 200-500 метрів. Через це Полтавський обласний центр з гідрометеорології оголосив жовтий рівень небезпечності.

Жителям області рекомендують бути обережними на дорогах, зокрема водіям радять дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам — використовувати світловідбиваючі елементи для підвищення видимості.