На Полтавщині горів будинок: постраждали двоє людей

15 листопада близько 20.34 у селі Каленики Решетилівської громади Полтавського району сталася пожежа у житловому будинку. Постраждали двоє людей. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін і стелі на площі 30 кв.м та домашнє майно, та від повного знищення будинок вдалося врятувати.

Для ліквідації пожежі залучили два відділення 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та одну одиницю техніки фермерського господарства «Горобець». На місці працювала ланка газодимозахисної служби.

У роботах також брали участь аварійні бригади «Полтаваобленерго» та «Полтавагаз», а також слідчо-оперативна група поліції.

Причини пожежі та обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці з пожежі в підвалі багатоповерхівки врятували людину.