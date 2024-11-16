Вчора у Кременчуці горів житловий будинок

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15 листопада о 15.27 у провулку Залізничному в Крюківському районі Кременчука горів житловий будинок. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогонь знищив покрівлю на площі 32 кв.м, перекриття на площі 8 кв.м, вікна, двері та домашнє майно. Надзвичайники змогли врятувати саму будівлю.

На місці працювали три відділення Державної служби надзвичайних ситуацій із Кременчука. Для ліквідації вогню була задіяна ланка газодимозахисної служби.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що у селі Каленики Решетилівської громади під час пожежі в будинку постраждали двоє людей.