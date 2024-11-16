Внаслідок російського обстрілу знеструмлена одна з двох ліній живлення Запорізької АЕС

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Внаслідок чергового обстрілу російськими військами була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що постачають електроенергію на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це зранку 16 листопада повідомила пресслужба «Укренерго».

Зараз живлення ЗАЕС здійснюється через резервну лінію. Як повідомили у Міненерго, у разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

Місце пошкодження основної лінії вже встановили, і ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.