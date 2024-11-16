Внаслідок російського обстрілу знеструмлена одна з двох ліній живлення Запорізької АЕС

Внаслідок чергового обстрілу російськими військами була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що постачають електроенергію на окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це зранку 16 листопада повідомила пресслужба «Укренерго».
Зараз живлення ЗАЕС здійснюється через резервну лінію. Як повідомили у Міненерго, у разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.
Місце пошкодження основної лінії вже встановили, і ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Нагадаємо, що у Полтаві покажуть документальний фільм «Битва за світло», героєм якого став і полтавський рятувальник Ігор Гетало.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.