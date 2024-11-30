Картини, вироби з бісеру та унікальні малюнки: в Міському палаці культури проходить виставка робіт осіб з інвалідністю

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Крім дитячих виробів, на виставці також представлені і роботи їхніх батьків

У суботу, 30 листопада, у Міському палаці культури відкрилася виставка робіт осіб з інвалідністю, присвячена Міжнародному дню осіб з інвалідністю.

На виставці представлені картини, вироби з бісеру, проволоки, унікальні малюнки, які зробили діти з серйозними проблемами зі здоровʼям.

Також тут можна побачити творчі вироби батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Не зважаючи на щоденні виклики, вони знаходять час й бажання для творчості.

Всі ці люди мають неймовірну силу духу, прагнуть жити повноцінне життя та кожен день доводять собі й суспільству, що вони заслуговують уваги й поваги.