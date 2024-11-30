Комп'ютерна гра, проблеми заробітчан і гріхи: що кременчужанам почитати на вихідних

Ніна Фіалко «Небезпечна межа»

У цьому романі йдеться про долю молодих людей, які наполегливо і не завжди вдало шукають місце під сонцем. Події цієї книги переносять читача до Італії, куди її герої вирушили у пошуках ліпшої долі, надією на краще життя. Проте ця надія дуже скоро розбивається об гірку реальність.

Авторка розповідає про проблеми заробітчан, наголошуючи, що це не тільки прагнення до матеріального достатку, але й пригода, нові знайомства, чужа культура і, звісно ж, туга за рідним домом.