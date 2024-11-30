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Комп'ютерна гра, проблеми заробітчан і гріхи: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 106

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Урсула Познанскі «Ереб»

Спершу Ніка дивує раптова зміна поведінки й таємничість деяких його однокласників, але нарешті він і сам опиняється в просторі загадкової комп’ютерної гри «Ереб». Бо ж завдання і квести не просто стають дедалі складніші — деякі, безглузді, на перший погляд, треба виконувати в реальному житті, а за вправність «Ереб» здійснює навіть не невисловлені Нікові бажання, він знає його друзів, його симпатії і навіть страхи. Але якщо програєш, то остаточно — повернення в гру немає. То чи можна заради гри переступити через власне сумління, втратити друзів? Що стоїть за цією грою: містика чи незнана досі технологія?

Тесс Геррітсен «Грішна»

Бостон приголомшує жахлива звістка: у місцевому монастирі вбито молоду послушницю. А незабаром стається ще одне вбивство: у закинутому ресторані знайдено понівечене тіло жінки. Здається, що ці два злочини аж ніяк не пов’язані між собою. Детектив Ріццолі та судмедексперт Айлс починають складне розслідування. Крок за кроком вони заглиблюються в минуле жертв. Незабаром вони дізнаються, що у стінах монастиря коїлося таке, про що всі мовчать. Страшні секрети, таємниці індійського селища Бара, моторошні події. І тепер прийшов час спокути.

  

 

 

Ніна Фіалко «Небезпечна межа»

У цьому романі йдеться про долю молодих людей, які наполегливо і не завжди вдало шукають місце під сонцем. Події цієї книги переносять читача до Італії, куди її герої вирушили у пошуках ліпшої долі, надією на краще життя. Проте ця надія дуже скоро розбивається об гірку реальність.

Авторка розповідає про проблеми заробітчан, наголошуючи, що це не тільки прагнення до матеріального достатку, але й пригода, нові знайомства, чужа культура і, звісно ж, туга за рідним домом.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Видавництво Старого Лева
Теги: книги бібліотека
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