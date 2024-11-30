На Полтавщині проживають близько 43 тисячі ветеранів війни — статистика

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Серед них близько 6,5 тисяч мають статус інвалідності внаслідок війни

Нині на Полтавщині проживає близько 43 тисячі ветеранів війни. Такі дані зазначені у проєкті Програми економічного й соціального розвитку Полтавщини на 2025 рік.

Серед них майже 6,5 тисяч ветеранів мають інвалідність, отриману внаслідок війни.

На жаль, нині в області зростає кількість родин полеглих захисників та захисниць. Наразі статус члена родини загиблого чи померлого ветерана війни встановлений 5 тисячам 200 людям.

Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є цикл інтерв’ю із ветеранами війни, які навіть попри травми та ампутації продовжують наближати перемогу.

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