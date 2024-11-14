Життя після ампутації: поранений ветеран війни Олег Сподін працює, кохає і мріє про майбутнє

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 114

Цей усміхнений 32-річний чоловік знає ціну життю. За його плечима найгарячіші точки фронту, втрата побратимів, три поранення, одне з яких закінчилося ампутацією ноги.

Олег родом із Дніпропетровщини, але з 2014 року живе в Горішніх Плавнях. Приїхав на Полтавщину після інституту працювати на гірничо-збагачувальний комбінат маркшейдером. Звістку про початок російського вторгнення почув, перебуваючи на роботі.

— У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року я був на зміні. Хтось у радіоефірі повідомив, що почали бомбити Харків. Думати про роботу вже ніхто не міг — ми моніторили новини, міркували, що робити далі. В усіх був шок.

Олег майже одразу вирішив вступити до лав Збройних сил України. Пішов до ТЦК, але через дніпропетровську прописку у військо його не взяли. Він пішов у самооборону міста, допомагав будувати блокпости, опікувався переселенцями з Харкова. Лише під кінець березня зателефонували з Дніпровського ТЦК й запросили на медкомісію.

— У вузі я закінчував військову кафедру, маю офіцерське звання, тому спершу довелось пройти навчання у Національній академії сухопутних військ. Доки чекав на виклик, встиг одружитися. В нас з Олександрою весілля давно на травень було заплановане, й навіть війна не завадила нашим планам. 7 травня ми розписалися, а 17 я вже їхав на навчання. Через місяць підготовки, у червні, потрапив до волинської 14 окремої механізованої бригади, яка боронить наші кордони з 2014 року, — розповідає ветеран.

«Стояв і раптом почав падати, тому що опори більше не було»

Перші бойові завдання Олег Сподін виконував на сході, недалеко від Соледару. Там отримав перше поранення. Це сталося під час ротації, після двотижневого перебування на позиціях. Противник накрив військових вогнем.

— Мені легенько прилетіло, більше постраждала група, що заходила нас міняти. Там декілька загиблих і поранених було. Сам я спочатку навіть не зрозумів, що поранений, бо завдання було скоріше вивести хлопців. Уже пізніше відчув, що рука пече й за вухом болить. Торкнувся — уламки. Це було перше поранення. Друге отримав на куп’янському напрямку. Був кінець жовтня, ми йшли в один із наступів і теж потрапили під обстріл. Поранених було багато, я один із перших «упіймав» уламок у ногу, в ліве стегно. Вже тоді не щастило цій нозі, — розповідає Олег.

Втретє військового поранило у 2023-му році біля Куп’янська під час евакуації бійців.

— Було дві групи. Перша встигла добігти, а друга, якій я допомагав з евакуацією — ні. Ми сховалися під розбитий автомобільний міст, але над нами «пташка» висіла ворожа (дрон) і коригувала обстріли. По нас били 120-ті міномети. Одна міна прилетіла просто по хлопцях, що стояли біля мене. Всі загинули. Я теж раптом почав падати, бо зникла опора. Що сталося, одразу не зрозумів, бо через секунду відчув такий біль у нозі, що важко було терпіти. В очах побіліло, й думка в голові — все, мабуть, уже зараз зустрінуся з богом. З ноги кров так текла, що здавалося, відро вилилося, й тут до мене хлопець підбіг, накинув турнікет, — пригадує Олег.

Вже пізніше у стабілізаційному пункті дізнався, що йому розтрощило колінний суглоб, що лікарі намагалися той «зібрати», але марно. Ногу довелося ампутувати.

Superhumans — місце, де справді допомагають

Про те, що сталося, Олег повідомив рідних із властивим йому почуттям гумору. Одразу після операції зателефонував батькам:

— Кажу мамі: «Пам’ятаєш, обіцяв повернутися додому капітаном? Вибач, капітана з мене не вийде. Повернуся раніше, бо ногу «мінуснуло». Спочатку звісно був шок, а потім мама каже: «Ну, добре, на схід більше не поїдеш». Дружині вже на ранок подзвонили сказали.

Олександра теж сприйняла неприємну новину без сліз та істерик. Вона раділа тому, що чоловік залишився живим — і це найголовніше.

Поки Олег перебував у лікарнях, дружина шукала можливості для реабілітації та протезування. Вона багато спілкувалася з іншими пораненими бійцями та їхніми дружинами, й врешті дізналася про Superhumans — медичний центр, що займається протезуванням та реабілітацією. Олександра залишила анкету і вже за два дні з Олегом зв’язалися та розпитали про його травму.

— Мені зателефонували, запитали, як справи. Я був щойно з операційної, тому говорити про реабілітацію та протезування було рано. Домовилися, що я звернуся до них, щойно загоїться рана. На початку травня зателефонував — і майже одразу поїхав до центру. Там уже чекали.

Олег зізнається, що не очікував настільки високого рівня. По-перше, фахівці, по-друге, обладнання, по-третє, ставлення. І все це безкоштовно! Центр працює й надає допомогу за кошти донорів з-за кордону й донати українського бізнесу.

— Я був вражений з самого початку. Власними очима бачив, як хлопців без обох ніг і рук повертали до життя! В центрі пройшов обстеження. Воно виявило, що потрібна ще одна операція. Зробили й відправили мене «загоюватися». Доки перебував у шпиталі, я всім радив звертатися в Superhumans. Один військовий збирався в Америці протезуватися, в черзі кілька місяців стояв, чекав на запрошення. Але послухав моєї поради й залишив анкету. Йому за тиждень зателефонували, а через місяць він уже з протезом був, а з Америки так і не подзвонили, — розповідає ветеран.

Сам Олег поїхав на протезування 28 липня, а вже 7 серпня вперше став на протез. Згадує, що відчуття були, наче палицю до ноги примотали. Дуже незвично.

Від травми до спорту

Реабілітація в медичному центрі сучасна й різнопланова. Від фізичної — до психологічної. Для ветеранів проводять різні зустрічі: з волонтерами, політиками, спортсменами, артистами.

Під час реабілітаційного курсу Олег познайомився з чемпіонами «Ігор нескорених 2023», які приїхали підтримати ветеранів та провести тренування.

— Мені запропонували спробувати постріляти з лука — я погодився. Непогано вийшло. Коли в жовтні приїхав на постреабілітацію, один із побратимів запропонував зареєструватися на участь у змаганнях з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців Повітряних сил та морської піхоти США. І це вже була повноцінна стрільба з лука: 10 серій по три постріли. Мені сподобалось, я задоволений результатом, — ділиться ветеран.

Нещодавно Олег познайомився з драгонботом і зацікавився цим видом спорту — в майбутньому хоче також спробувати свої сили.

— Сподіваюся, ветеранський спорт дійде й до Полтавщини. Це дуже потрібно, але, на жаль, у нас цей напрям зовсім нерозвинений, хоча, впевнений, він був би затребуваний.

«Не терплю, коли мене жаліють чи дають гроші»

Олег Сподін відверто каже, що йому дуже пощастило з родиною та всебічною підтримкою:

— Так у всіх має бути, не лише в одного мене. Я бачив, у якому стані перебували інші хлопці, вони були в розпачі, без підтримки — з ними багато працювали психологи, й лише це допомагало.

Але підтримувати теж треба вміти. Адже деякі дії не лише дратують, але й ображають.

— Не виношу, коли мене починають жаліти. Чую оці охі-вздохі: «Як тобі не пощастило»… Та мені навпаки, пощастило, то ви не знаєте, як то може не пощастити! Не люблю, коли мені дають гроші. Завжди відмовляюся й пропоную їх задонатити. Адже в мене є на що жити, й якщо ви хочете допомогти, віддайте гроші волонтерам або відправте на відкритий збір. Зичити одужання теж не варто. Я не хворий, щоб одужувати, у мене немає ноги. Те саме стосується і слова «тримайся», — зауважує Олег.

Взагалі, ставлення суспільства й невміння спілкуватися з ветеранами — це велика проблема, стверджує військовий.

— Був випадок, коли на вулиці дитина дивиться на протез і каже мамі «дивись, що у дяді», а мама її розвертає й очі їй закриває, щоб не дивилася. Не менше вразив мене воїн з високою ампутацією, який влітку в штанях весь час ходив через погляди перехожих. Кажу йому, та ти ж не пропив десь свою ногу, ти на війні був, тобі є чим пишатися!

Хоча хороші приклади теж є. Чоловік згадує, як люди на вулиці підходили й дякували, або питали, чи можна обійняти. Хтось руку до серця прикладав.

— Правда, це було на Львівщині, на Полтавщині таке ставлення — рідкість. Пам’ятаю, на площі Ринок у Львові молода мама з дитинкою йшла, звернулася до мене й каже, дякую, що захищаєте сон моєї дитинки. Це дуже приємно було! До речі, я порівнюю ставлення українців й іноземців до ветеранів. Іноземці часто дякують і дітям своїм розповідають, що українські воїни захищають на війні не тільки свою країну, а і їхній спокійний сон. Якось у літаку чоловік, що сидів поруч зі мною, пояснював своєму синові, що я втратив ногу на війні, захищаючи їх країну в тому числі. Іншим разом у Польщі під час прогулянки парком маленька дитинка роздивлялася протез і запитала у мами, що у пана з ногою, а та їй відповідає, що в пана супернога. Так смішно стало. Але саме так потрібно дитині пояснювати, а не «відвернися» й закривати очі.

«Мрію про Перемогу й кількох дітей»

Після реабілітації та протезування Олег повернувся на рідне підприємство. Зараз він працює на посаді провідного гірничого інженера з довгострокового планування. Каже, що на комбінаті підтримують та допомагають.

Як і всі українці, Олег Сподін мріє про закінчення війни й швидшу Перемогу, про велику сім’ю, кількох діточок і щасливу Україну:

— Мрію про країну, в якій громадяни впевнено дивитимуться в завтрашній день і бачитимуть його, а не думатимуть, чи доживуть вони до ранку, коли по всій країні виє сирена повітряної тривоги…