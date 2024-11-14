Додатковий рейс на маршруті №10 скасували: пропрацював 10 днів

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З маршруту №10 знімають додатковий рейс через малий пасажиропотік. Про це стало відомо під час засідання міськвиконкому 14 листопада.

Курсував додатковий транспорт на маршруті № 10 на Лашки з 4 листопада. Він мав «закривати вікно» з 10.30 до 12.00.

Однак ще під час його запуску керівник управління транспорту Руслан Івашина зазначав, що він їздитиме лише за наявності значного пасажиропотоку.

Комунальний автобус 10А поїхав на Лашки у 2020 році.

Нагадаємо, у Кременчуці влада розглядає можливість запуску пільгових автобусів на Перший Занасип, до сіл Придніпрянське і Потоки та інші напрямки. Їх місто отримало з Мілану.