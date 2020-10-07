Комунальний автобус 10А поїхав на Лашки

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У Кременчуці від сьогодні, 7 жовтня, почав курсувати комунальний автобус на Лашки - 10А.





Він рухається від річкового вокзалу – вул. Першотравневою – вул. Халаменюка – просп. Свободи – пров. Л. Толстого – вул. Лебединою – пров. Л. Толстого – пров. Будівельним – пров. Медовим – вул. Чкалова – проїздом Андрія Ізюмова – вул. Василя Симоненка – вул. Кропивницького – вул. Ігоря Сікорського.









У зворотному напрямку - вул. Ігоря Сікорського – вул. Кропивницького – вул. Василя Симоненка – проїзд Андрія Ізюмова – вул. Чкалова – пров. Медовий – пров. Будівельний – пров. Л. Толстого – вул. Лебедина – пров. Л. Толстого – просп. Свободи – вул. Вадима Пугачова – просп. Свободи – вул. Халаменюка – вул. Першотравнева – Річковий вокзал.





Розклад руху транспорту