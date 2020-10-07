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Кременчук

Комунальний автобус 10А поїхав на Лашки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 745 Коментарів: 2

 

Транспорт курсує згідно з графіком 

У Кременчуці від сьогодні, 7 жовтня, почав курсувати комунальний автобус на Лашки - 10А. 


Він рухається від річкового вокзалу – вул. Першотравневою – вул. Халаменюка – просп. Свободи – пров. Л. Толстого – вул. Лебединою – пров. Л. Толстого – пров. Будівельним – пров. Медовим – вул. Чкалова – проїздом Андрія Ізюмова – вул. Василя Симоненка – вул. Кропивницького – вул. Ігоря Сікорського.


 


У зворотному напрямку - вул. Ігоря Сікорського – вул. Кропивницького – вул. Василя Симоненка – проїзд Андрія Ізюмова – вул. Чкалова – пров. Медовий – пров. Будівельний – пров. Л. Толстого – вул. Лебедина – пров. Л. Толстого – просп. Свободи – вул. Вадима Пугачова – просп. Свободи – вул. Халаменюка – вул. Першотравнева – Річковий вокзал.


Розклад руху транспорту 

Розклад руху

Маршрут №10А "Річковий вокзал - Вул. Ігоря Сікорського"








Маршрут №10А

Виїзд з Депо 5,56/06

ВИПУСК № 1 Робочий День

М.С.

Речной вокзал

Завод "Кредмаш"

М.С.

вул. Ігоря Сікорського

 

приб.

відпр.

 

 

приб.

відпр.

6,16

6,30

6,35

 

6,49

7,15

7,20

7,46

8,00

8,05

 

8,19

8,45

8,50

9,16

9,30

9,35

 

9,49

10,15

10,20

Заїзд в Депо 10,45/50

Виїзд із Депо 15,21/31

15,41

15,55

16,00

16,13

16,14

16,40

16,45

17,11

17,25

17,30

17,33

17,34

18,10

18,15

Заїзд в Депо 18,40/45

 

4,54

 

 

 

3,24

 

 

 

 

8,18

 

 

 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: автобус Лашки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

426
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:15

Судя по номеру автобуса (103) - сняли с 25-го маршрута. Теперь они будут ходить реже?


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13
Sergio:
Сьогодні, 12:32

Цитата: s2e7r8g

Судя по номеру автобуса (103) - сняли с 25-го маршрута. Теперь они будут ходить реже?

там и так не все ходили на маршруте 25


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