Комунальний автобус 10А поїхав на Лашки

У Кременчуці від сьогодні, 7 жовтня, почав курсувати комунальний автобус на Лашки - 10А.
Він рухається від річкового вокзалу – вул. Першотравневою – вул. Халаменюка – просп. Свободи – пров. Л. Толстого – вул. Лебединою – пров. Л. Толстого – пров. Будівельним – пров. Медовим – вул. Чкалова – проїздом Андрія Ізюмова – вул. Василя Симоненка – вул. Кропивницького – вул. Ігоря Сікорського.
У зворотному напрямку - вул. Ігоря Сікорського – вул. Кропивницького – вул. Василя Симоненка – проїзд Андрія Ізюмова – вул. Чкалова – пров. Медовий – пров. Будівельний – пров. Л. Толстого – вул. Лебедина – пров. Л. Толстого – просп. Свободи – вул. Вадима Пугачова – просп. Свободи – вул. Халаменюка – вул. Першотравнева – Річковий вокзал.
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Розклад руху
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Маршрут №10А "Річковий вокзал - Вул. Ігоря Сікорського"
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Маршрут №10А
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Виїзд з Депо 5,56/06
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ВИПУСК № 1 Робочий День
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М.С.
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Речной вокзал
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Завод "Кредмаш"
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М.С.
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вул. Ігоря Сікорського
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приб.
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відпр.
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приб.
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відпр.
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6,16
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6,30
|
6,35
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6,49
|
7,15
|
7,20
|
7,46
|
8,00
|
8,05
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|
8,19
|
8,45
|
8,50
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9,16
|
9,30
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9,35
|
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9,49
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10,15
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10,20
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Заїзд в Депо 10,45/50
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Виїзд із Депо 15,21/31
|
15,41
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15,55
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16,00
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16,13
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16,14
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16,40
|
16,45
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17,11
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17,25
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17,30
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17,33
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17,34
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18,10
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18,15
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Заїзд в Депо 18,40/45
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4,54
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3,24
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8,18
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