На Кременчуцький перинатальний центр планують спрямувати понад 2,5 млн грн: куди підуть кошти

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Кременчуцькому перинатальному центру зі Стабфонду Кременчуцької громади спрямують понад 2,5 мільйона гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 4 грудня.

600 тисяч гривень перенаправлять на виплату заробітних плат працівникам, зокрема й ургентним службам, які працюють цілодобово.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Максима Середи, заробітні плати цих працівників не повною мірою оплачуються згідно з тарифами Національної служби здоров’я України. Зокрема, трапляються випадки, коли медики можуть відчергувати всю ніч, а пологів не буде. Тому із міського бюджету необхідне фінансування на доплату.

Крім того, 2 мільйони гривень спрямують на придбання нового ендоскопічного обладнання. Максим Середа розповів, що це обладнання необхідне для оновлення інструментарію ендоскопічної хірургії, оскільки наявне у перинатальному центрі обладнання придбали у 2000 році й воно є застарілим, як фізично, так і морально. Також фахівець, який працюватиме із цим обладнанням, пройшов відповідне навчання за кордоном. Також придбання нового обладнання дозволить виконувати сучасні ендоскопічні та лапароскопічні операції. Це зменшить інвазивність втручань і період реабілітації пацієнтів.

Нагадаємо, наприкінці листопада перинатальному центру виділили 2,5 мільйона гривень на встановлення автоматичної пожежної сигналізації.