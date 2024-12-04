Кременчуцька громада виділяє 83 тисяч гривень на придбання Старлінку для виконкому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради планують виділити 83 тисячі гривень на придбання системи супутникового зв’язку Starlink. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 4 грудня.

Так голова комісії Олександр Плескун повідомив, що для забезпечення працездатності та обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink планують виділити 83 тисячі гривень.

На комісії також повідомили, що ці кошти необхідні для підтримки роботи системи зв’язку в адміністративних та комунальних потребах.

Нагадаємо, у жовтні виконкому виділили 250 тисяч гривень для встановлення блискавкозахисту.