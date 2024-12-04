У Кременчуцькій гімназії №8 планують облаштувати аварійний вхід: скільки коштів виділять

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 157

У Кременчуцькій гімназії № 8 планують зробити реконструкцію аварійного входу в укриття. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 4 грудня.

Попередньо профінансують виготовлення проєктно-кошторисної документації — на це спрямують 36 тисяч гривень.

Облаштовувати аварійний вхід у гімназії планують уже в наступному році. Скільки коштів на це піде, поки що не відомо.

Поки що виділення цих коштів є підготовчим етапом перед подальшим фінансуванням робіт із облаштування аварійного входу.

Нагадаємо, очне навчання гімназія № 8 відновила наприкінці лютого цього року. Ремонт найпростішого укриття закладу освіти, згідно з договором, обійшовся в 1 390 605 гривень.