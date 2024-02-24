Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Уже з 26 лютого учні Кременчуцької гімназії № 8 частково повернуться за парти

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

 

Навчатимуться діти за змішаною формою у дві зміни

Уже з понеділка, 26 лютого, учні Кременчуцької гімназії № 8 частково повернуться за парти. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Навчатимуться діти у змішаному форматі та у дві зміни. Пов'язано це з тим, що наспростіше укриття, яке розташоване у приміщенні школи, розраховане усього на 260 осіб. А під час повітряної тривоги спускатися туди мають усі учні та персонал закладу освіти.

Також для дітей пільгових категорій організують дитяче харчування.

У перший день очного навчання для учнів проведуть урок безпеки та відпрацюють алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Нагадаємо, ремонт найпростішого укриття у стінах гімназії, згідно з договором, обійшовся в 1 390 605 гривень. Роботи мали б завершити до 15 січня. 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта гімназія №8 змішане навчання укриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх