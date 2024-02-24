Уже з 26 лютого учні Кременчуцької гімназії № 8 частково повернуться за парти

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

Навчатимуться діти за змішаною формою у дві зміни

Уже з понеділка, 26 лютого, учні Кременчуцької гімназії № 8 частково повернуться за парти. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Навчатимуться діти у змішаному форматі та у дві зміни. Пов'язано це з тим, що наспростіше укриття, яке розташоване у приміщенні школи, розраховане усього на 260 осіб. А під час повітряної тривоги спускатися туди мають усі учні та персонал закладу освіти.

Також для дітей пільгових категорій організують дитяче харчування.

У перший день очного навчання для учнів проведуть урок безпеки та відпрацюють алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Нагадаємо, ремонт найпростішого укриття у стінах гімназії, згідно з договором, обійшовся в 1 390 605 гривень. Роботи мали б завершити до 15 січня.