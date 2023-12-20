Кременчуцька гімназія № 8 замовила послуги з облаштування укриття на 1,4 млн грн: коли воно буде готове

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Кременчуцька гімназія № 8, що знаходиться за адресою вул. Тараса Бульби, 6, замовила послуги з капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття на 1 390 605 гривень. Про це стало відомо з сайту «Держзакупівлі онлайн». Виконає облаштування сховища приватне підприємство «Будівельна фірма «Каріатида».

Директорка гімназії Валентина Шаргородська розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що роботи почалися у день, коли був підписаний договір з підрядником — 15 грудня. Орієнтовно триватимуть вони місяць — до 15 січня.

До цього у підвалі гімназії «Каріатида» вже провела капітальний ремонт внутрішніх мереж, на що тоді пішло 804 тисячі гривень, включаючи будівельні роботи, технічний та авторський нагляди.

Нагадаємо, коли у гімназії №8 заглиблювали підвал, то «наштовхнулися» на силовий кабель «Полтаваобленерго», і це затримувало роботи з облаштування укриття і викликало обурення з боку батьків учнів навчального закладу. Але, за словами Валентини Шаргородської, працівники «Полтаваобленерго» протягом місяця розв'язали проблему і перенесли кабель.

Коли укриття буде готове, учні гімназії зможуть повернутися у «рідні стіни», бо зараз вони двічі на тиждень навчаються у Кременчуцькому ліцеї №17 «Вибір». Оскільки сховище досить велике, планується, що на базі навчального закладу працюватиме дитсадок №58.

Також Валентина Шаргородська додала, що площа підвального приміщення дозволяє облаштувати у гімназії два укриття. Але коли розпочнеться робота над другим, наразі точно не відомо.