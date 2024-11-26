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На встановлення автоматичної пожежної сигналізації у перинатальному центрі планують виділити понад 2,5 млн грн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 166

 

Таким чином планують усунути зауваження, виявлені представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту

У Кременчуцькому перинатальному центрі планують встановити автоматичну пожежну сигналізацію. Обійдеться вона місту у 2 млн 613 тис. грн. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці до проєкту рішення очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що встановлення такої пожежної сигналізації необхідно задля усунення зауважень представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які були виявлені під час моніторингового візиту до перинатального центру.

Необхідна сума буде спрямована на:

  • заміну облицювання стін пластиковими панелями на трьох сходових майданчиках (шлях евакуації) в лікувальному та акушерському корпусах — 1 млн 500 тис. грн (по 500 тис. грн на кожен сходовий майданчик);
  • розробку проєктно-кошторисної документації для встановлення сигналізації — 153 тис. грн;
  • встановлення пожежної сигналізації — 960 тис. грн.

Виділення цих коштів перинатальному центру мають затвердити на найближчій сесії Кременчуцької міськради.

Нагадаємо, на ремонт даху у перинатальному центрі планують витратити майже пів мільйона гривень,, а на завершення капремонту операційного блоку акушерського відділення — близько 2,5 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: перинатальний центр пожежна сигналізація гроші
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