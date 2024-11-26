На встановлення автоматичної пожежної сигналізації у перинатальному центрі планують виділити понад 2,5 млн грн

Таким чином планують усунути зауваження, виявлені представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту
У Кременчуцькому перинатальному центрі планують встановити автоматичну пожежну сигналізацію. Обійдеться вона місту у 2 млн 613 тис. грн. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.
У пояснювальній записці до проєкту рішення очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що встановлення такої пожежної сигналізації необхідно задля усунення зауважень представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які були виявлені під час моніторингового візиту до перинатального центру.
Необхідна сума буде спрямована на:
Виділення цих коштів перинатальному центру мають затвердити на найближчій сесії Кременчуцької міськради.
Нагадаємо, на ремонт даху у перинатальному центрі планують витратити майже пів мільйона гривень,, а на завершення капремонту операційного блоку акушерського відділення — близько 2,5 млн грн.
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