27 листопада Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Владиславом Пєховим. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила військовослужбовиця Любов Телятник, інформація про поховання також є .
Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та територіальної цілісності 13 листопада.
Прощання та поховання Владислава Пєхова відбудеться у середу, 27 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
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