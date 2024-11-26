Кременчук попрощається із полеглим бійцем Владиславом Пєховим (уточнено)

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27 листопада Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Владиславом Пєховим. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила військовослужбовиця Любов Телятник, інформація про поховання також є .

Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та територіальної цілісності 13 листопада.

Прощання та поховання Владислава Пєхова відбудеться у середу, 27 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.