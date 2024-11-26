Полтавські правоохоронці викрили підприємця, який понад півтора року не платив податки за продаж алкоголю

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 148

Фахівці Полтавського управління Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який упродовж понад півтора року не сплатив до держбюджету понад 8 млн грн податків. Про це інформують у пресслужбі БЕБ.

За даними правоохоронців, приватний підприємець із Харківщини протягом січня 2023 року — жовтня 2024 року у звітних документах не відображав реальний обсяг проданого підакцизного товару, зокрема алкоголю.

Загальна сума податків, яку бізнесмен не сплатив до держбюджету, становить понад 8 мільйонів гривень.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили у підприємця документи та комп'ютерну техніку.

За даними пресслужби Полтавської обласної прокуратури, після того, як керівнику підприємства оголосили про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах), усі завдані держбюджету збитки приватне підприємство відшкодувало.

Нагадаємо, гендиректора Кременчуцького річкового порту підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 7 млн гривень.