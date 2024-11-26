Великий концерт Арсена Мірзояна в Кременчуці!

Глядачів чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень.
«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені!
У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає любити.
Його красивий тембр та чоловічий шарм не залишають байдужих, глибокі і чесні пісні з чоловічим характером одразу западають у серце, а живі виступи не просто запам’ятовуються, а раз і назавжди полонять, даруючи відчуття приємного шоку і ейфорії.
Від самого початку Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його останні пісні «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «Херсон» - це закарбовані почуття від побаченого і почутого в звільнених містах.
Квитки на сайті karabas.com
Інформація за тел. +38 097 049 34 30