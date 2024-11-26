Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Афіша

Великий концерт Арсена Мірзояна в Кременчуці!

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 141


 7 грудня о 18:00 в МПК відбудеться великий концерт Арсена Мірзояна в Кременчуці.

Глядачів чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень.

«Сталевий голос України», а саме так називають Арсена Мірзояна, давно став символом мужності і романтизму на українській сцені!
У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає любити.

Його красивий тембр та чоловічий шарм не залишають байдужих, глибокі і чесні пісні з чоловічим характером одразу западають у серце, а живі виступи не просто запам’ятовуються, а раз і назавжди полонять, даруючи відчуття приємного шоку і ейфорії.
Від самого початку Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його останні пісні «Моя країна», «Вальс Ірпінь», «Херсон» - це закарбовані почуття від побаченого і почутого в звільнених містах.

Квитки на сайті karabas.com

Інформація за тел. +38 097 049 34 30

0
Автор: маркетінг
Теги: концерт афіша Арсен Мірзоян
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх