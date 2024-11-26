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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині виявили двох мисливців-порушників

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 86

 

За недотримання законодавства на порушників склали адмінпротоколи

Цими вихідними на Полтавщині фахівці екоінспекції виявили двох мисливців-порушників. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Інспектори з охорони навколишнього природного середовища у суботу, 23 листопада, провели патрулювання полезахисних лісових смуг, мисливських угідь та території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський». Під час патрулювання поблизу міст Решетилівка та Кобеляки виявили порушників ст. 20 закону України «Про мисливське господарство» (заборона щодо здійснення полювання).

На порушників екоінспектори склали адмінпротоколи про правопорушення.

Крім того, у Держекоінспекції нагадали, що від 19 серпня 2022 року на Полтавщині рішенням Ради оборони області полювання заборонено.

Нагадаємо, весною на Полтавщині троє мисливців уполювали дику свиню: поліція відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: полювання мисливці порушення
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