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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині троє мисливців уполювали дику свиню: поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 114

 

Чоловікам загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі

Сьогодні, 11 квітня, близько 1.00 троє чоловіків на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» поблизу села Шевченки Кобеляцької громади вполювали дику свиню. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, підозрюваними у незаконному полюванні виявилися троє чоловіків 28-ми, 44-х та 64-х років, мешканці Кобеляцької та Полтавської громад. У багажнику їх автомобіля поліцейські знайшли мисливський карабін та залишки упольованої дикої свині. Усі ці докази правоохоронці вилучили.

Наразі поліція вирішує питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує штраф у 6,8 тис. грн (400 неоподатковуваних мінімумів) або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина полювання мисливці дикий кабан поліція
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