«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Юрій Гошко. Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
До лав Збройних сил України Юрій приєднався 4 квітня 2022 року.
У полеглого військового лишилися дружина, брат та сестра.
Прощання та поховання Юрія Гошка відбудеться завтра, 12 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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