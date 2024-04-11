Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п’ятницю, 12 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр. Одеський, 2-36;

вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 27;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

пров. Вагонобудівний, 2/34-17;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Різдвяна, 18Б;

вул. Чорноморська, 1/9. З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.

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