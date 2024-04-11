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Кременчук, Полтавщина

Учора у Кам'янське водосховище випустили ще 5,5 тонн риби

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 166 Коментарів: 1

 

Зариблювали водойму мальками товстолоба і коропа

Учора, 10 квітня, на Кременчуччині уже вдруге за останні кілька тижнів відбулося зариблення Кам’янського водосховища. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

 

У водойму випустили 5,5 тонн дворічного малька — 23255 риб товстолоба і 2000 риб коропа. 

У зарибленні водосховища взяли участь заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, очільниця Полтавського рибоохоронного патруля Оксаною Кулинич та начальник Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Володимир Барчук.

Нагадаємо, 28 березня зариблювати Кам'янське водосховище приїздив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Тоді у водойму випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: Кам'янське водосховище Зариблення
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Коментарі: 1

898
Andron777:
Сьогодні, 20:43

5,5 тон це з водою?smirk


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