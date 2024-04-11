У Полтаві легковик збив пішохода — поліція

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 363

Потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні

Сьогодні, 11 квітня, близько 13.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, 36-річний водій автомобіля Opel Zafira» збив 54-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу не на пішохідному переході. Внаслідок аварії пішохід травмувався, його відвезли до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями у Кременчуці водій Porschе перевищив швидкість та «вилетів» з дороги: від перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.