У Полтаві жінка виграла майже 200 тисяч гривень у лотерею

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 146

Переможниця придбала усього один лотерейний білет за 30 гривень

Минулої неділі, 7 квітня, мешканка Полтави виграла у лотереї «Лото-Забава» 190 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі компанії «М.С.Л.».

Білет жінка придбала за тиждень до цього, 31 березня, у Полтаві на території Центрального ринку всього за 30 гривень.

У компанії повідомляють, що переможницю звати Антоніна. Вона вже звернулась на Гарячу лінію оператора державних лотерей «М.С.Л.» та отримала інформацію про процедуру оформлення виграшу.

Нагадаємо, восени минулого року пощастило ще одному полтавцю — тоді 190 тисяч гривень виграв водій місцевого автобуса.