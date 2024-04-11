У Кременчуцькій гімназії №16 показали, що таке громадсько-активна школа і що у ній роблять, аби виховати патріотів

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 300

11 квітня у Кременчуцькій гімназії № 16 пройшов урок Героїв, вчительки історії Юлія Побіжко та Оксана Рогозна провели школярам та пресі екскурсію навчальним закладом. Директор гімназії Олексій Довбня наголосив, що школа — громадсько-активна, і тут багато часу приділяють патріотичному вихованню учнів.

Кіборг Микола Вашура, який є випускником гімназії № 16, з 2014 року захищав Україну, боронив Донецький аеропорт, протягом служби тричі був тяжко поранений, але щоразу повертався у зону бойових дій. Чоловік нагороджений відзнакою «За вірність народу України» посмертно. У вересні 2017 року у школі відкрили меморіальну дошку військовому.

Галерею «Люди свободи» у коридорі гімназії створили у грудні 2016 року за аналогом всеукраїнської виставки, яка була присвячена 25-річчю проголошення незалежності України.

Виставка висвітлює життєвий шлях українців, які у XX столітті сприяли тому, щоб наша країна стала незалежною. На стендах виставку продовжують вже імена випускників гімназії, які віддали своє життя за свободу України на війні. Усі вони — добровольці.

Для прикладу вчителька Юлія Побіжко розповіла про Дмитра Ткаченка. Він приїхав до Кременчука з Красногорівки, що на Донеччині, у 2014 році, коли йому було 15 років. І вже тоді вирішив, що буде професійним військовим. Так і сталося.

— Він відразу довідався, яка саме бригада борониться його рідну Красногорівку і Мар’їнку, яка поруч, і подався туди. Пройшов бойовий шлях 28 механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, два роки захищав Україну, отримав велику кількість нагород. Старший лейтенант з позивним «Рубін» загинув 29 серпня 2022 року. Офіцеру назавжди залишилося 23, — каже Юлія Побіжко.

Там же присутні побачили фотографію Вадима Китаєва, сина вчительки 16 гімназії. Він пішов добровольцем, нічого не вмів, але швидко навчився. Потрапив у батальйон спеціального призначення. «На таких тримається Україна», — говорив його командир.

Наймолодшому з тих випускників гімназії, які загинули на російсько-українській війні, Данилові Дейні, був всього 21 рік.

Музей «Кімната пам’яті» створили у навчальному закладі у цьому навчальному році. Ця кімната присвячена російсько-українській війні. У музеї можна побачити різноманітну зброю та міни, прапори, військову форму та шеврони, окопні свічки, плакати, літературну експозицію та інше.

Оксана Рогозна зазначає, що школярі гімназії неодноразово збирали грошову допомогу для військових, а також передавали їм свої малюнки та поробки. Захисники, аби віддячити за підтримку, надсилали прапори з підписами та побажаннями, листи, фото.

Під час заходу згадали загиблих Героїв України з Кременчуччини — Максима Кагала, Олега Гегечкорі та Назара Боровицького. На урок Героїв запросили мати Максима Кагала та дружину і доньку Олега Гегечкорі.

Оксана Гегечкорі побажала молодому поколінню, щоб на їхній дорослий вік не випало таких тяжких випробувань, як зараз, щоб вони були розумними й вірними своїй Батьківщині, адже хочеться, щоб молодь жила щасливо у вільній країні.

Мати Максима Кагала звернулася до школярів:

— Максим був звичайною дитиною, але вмотивованою. Він зробив себе сам! В «Азові» зараз рекрути навчаються по методиці Максима. В «Азові» було дуже почесно прийти до нього в спортивну групу на заняття. Його друг казав: «Живіть тут і зараз, тому що завтра, на жаль, може і не бути». Тож хочете бути спортсменами — будьте ними, хочете бути лікарями — будьте ними.

Вона закликала учнів цінувати Україну, щоб такого, як зараз — смерті, розрухи — більше не повторилося. Вона впевнена, що українці зможуть зупинити росіян, але ціна цього надзвичайно висока.

– Я сподіваюся, що подвиги наших дітей будуть жити в віках, вони не даремно віддали свої життя! — сказала наостанок пані Тетяна.

Присутні не стримували сліз.