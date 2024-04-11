На Полтавщині у першому кварталі збільшилися надходження до обласного бюджету

На Полтавщині зросли надходження до обласного бюджету на перший квартал цього року. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
З початку року обласний бюджет зріс на 770 млн грн. Це на понад 10 млн грн більше від планових показників, говорять в ОВА. Таке збільшення сягає близько 20% у порівнянні з минулим роком.
Основним джерелом доходів області усе ще залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Також бюджети громад Полтавщини за перший квартал отримали понад 4 млрд грн. Це на 159 млн грн більше за планові показники.
Нагадаємо, наприкінці березня Філіп Пронін повідомляв, що обласний бюджет збільшився на понад пів мільярда гривень.
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