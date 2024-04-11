На Полтавщині у першому кварталі збільшилися надходження до обласного бюджету

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Таке збільшення сягає близько 20% у порівнянні з минулим роком

На Полтавщині зросли надходження до обласного бюджету на перший квартал цього року. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

З початку року обласний бюджет зріс на 770 млн грн. Це на понад 10 млн грн більше від планових показників, говорять в ОВА. Таке збільшення сягає близько 20% у порівнянні з минулим роком.

Основним джерелом доходів області усе ще залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

— За перші три місяці 2024-го надійшло понад 470 млн грн. Податку на прибуток акумульовано понад 160 млн грн. Це майже на 40% більше, ніж за січень-березень минулого року, — коментує голова ПОВА Філіп Пронін.

Також бюджети громад Полтавщини за перший квартал отримали понад 4 млрд грн. Це на 159 млн грн більше за планові показники.

Нагадаємо, наприкінці березня Філіп Пронін повідомляв, що обласний бюджет збільшився на понад пів мільярда гривень.