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Кременчук, Гроші

Не всі громади району виконали бюджет: хто не впорався у першому кварталі року

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 132

 

Загальна сума доходів громад склала 1,1 мільярда гривень

Сьогодні, 11 квітня стала відома загальна сума доходів Кременчуцького району за перший квартал 2024 року. Про це журналістам розповів очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. Як стало відомо, дев’ять територіальних громад перевиконали свої бюджетні показники, три громади не впоралися з бюджетними призначеннями. Серед них Кременчуцька міська територіальна громада.

— Загальна сума доходів бюджетів усіх громад становить 1 мільярд 105 мільйонів 927 тисяч гривень за перший квартал. Лише три громади не справилися з бюджетними призначеннями. Це семенівська селищна громада — на 98,9% план.Оболонська — 98,7%, Кременчуцька міська територіальна громада — 84,7%, — каже Олег Лєднік.

Нагадаємо, у лютому на Кременчуччині лише одна громада не виконала план доходів в бюджет.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук Кременчуцький район гроші бюджет
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