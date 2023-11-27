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Полтавець виграв у лотереї 190 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 113

 

Це вже другий його крупний виграш

Водій автобуса з Полтави виграв у лотереї «Лото-Забава» 190 тис. грн. Про це повідомляється на офіційній сторінці МСЛ.

Це не перший виграш чоловіка, тож він поділився з читачами, як йому це вдається:

— У мене було багато і більш дрібних виграшів — гроші, пилосос, багато іншої дрібної побутової техніки. Щодо мого секретного ритуалу — я не готовий його розкривати. Але, скажу одне — я купую по 10 лотерейних білетів на тираж і я впевнений, що колись виграю джекпот — говорить Геннадій

Також щасливчик розповів цікаву історію, коли йому вдалося виграти автомобіль:

— Одного разу мені наснився сон, в якому я купив лотерею-стирачку і виграв головний приз — автомобіль. Зранку я вирушив на точку продажу лотерей, щоб перевірити білети «Лото-Забава» та купити «стирачку», в якій розігрується автомобіль. Виявилось, що автомобілів у «стирачках» не розігрують, але я вирішив придбати декілька білетів і перевірити свою удачу. Стираю білети, а до мене звертається продавець лотерей: «Вітаю, ви виграли великий приз у «Лото-Забава» і показує суму на лотерейному терміналі — виявилось, що ця сума еквівалентна вартості авто, яке розігрувалось у цій лотереї.

Чоловік розповів, що на виграні кошти він планує зробити кілька покупок для дому, а частиною коштів поділитися з дітьми.

Нагадуємо, нещодавно кременчужанин виграв 190 тисяч гривень у лотереї.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: mind.ua
Теги: лотерея
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