Підрозділу, який прикриває Кременчук, передали технічну допомогу від нашого міста

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 315

Сьогодні, 27 листопада, одному з підрозділів, який прикриває Кременчук, передали технічну допомогу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

У склад допомоги ввійшли квадрокоптер, прожектори, біноклі, радіостанції, лазерні указки. Усе це необхідне для того, щоб воїни могли захищати наше місто.

Нагадаємо, Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті.