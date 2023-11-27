Підрозділу, який прикриває Кременчук, передали технічну допомогу від нашого міста

Сьогодні, 27 листопада, одному з підрозділів, який прикриває Кременчук, передали технічну допомогу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
У склад допомоги ввійшли квадрокоптер, прожектори, біноклі, радіостанції, лазерні указки. Усе це необхідне для того, щоб воїни могли захищати наше місто.
Нагадаємо, Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті.
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