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Кременчук

Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 120

 

Комплекс виготовили на кременчуцькому підприємстві «Дормаш груп»

Сьогодні, 23 листопада, Кременчук передав одній з бригад ЗСУ, яка веде важкі бої на фронті, лазне-пральний комплекс, виготовлений на кременчуцькому підприємстві «Дормаш груп». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці.

Це нова розробка інженерів, сподіваємося, вона піде в серійне виробництво, і підприємство отримає більше замовлень. Ці замовлення будуть уже з державного бюджету, бо, як відомо, військовий ПДФО з міст забрали, тож тепер обов’язок саме держави підтримувати за ці кошти наших захисників, – написав мер.

Сам лазне-пральний комплекс виготовили з урахуванням побажань військових, він має інноваційну систему розігріву, дуже зручний у використанні й значно покращить побут бійців.

Міський голова подякував колективу «Дормаш груп» та керівникові підприємства Віталію Котляру за інноваційні розробки та допомогу ЗСУ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога ЗСУ допомога військовим лазня
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