Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті

Сьогодні, 23 листопада, Кременчук передав одній з бригад ЗСУ, яка веде важкі бої на фронті, лазне-пральний комплекс, виготовлений на кременчуцькому підприємстві «Дормаш груп». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці.
Сам лазне-пральний комплекс виготовили з урахуванням побажань військових, він має інноваційну систему розігріву, дуже зручний у використанні й значно покращить побут бійців.
Міський голова подякував колективу «Дормаш груп» та керівникові підприємства Віталію Котляру за інноваційні розробки та допомогу ЗСУ.
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