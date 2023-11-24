Кременчук передав одній з бригад ЗСУ лазне-пральний комплекс, який розробили у нашому місті

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Сьогодні, 23 листопада, Кременчук передав одній з бригад ЗСУ, яка веде важкі бої на фронті, лазне-пральний комплекс, виготовлений на кременчуцькому підприємстві «Дормаш груп». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй фейсбук-сторінці.

Це нова розробка інженерів, сподіваємося, вона піде в серійне виробництво, і підприємство отримає більше замовлень. Ці замовлення будуть уже з державного бюджету, бо, як відомо, військовий ПДФО з міст забрали , тож тепер обов’язок саме держави підтримувати за ці кошти наших захисників, – написав мер.

Сам лазне-пральний комплекс виготовили з урахуванням побажань військових, він має інноваційну систему розігріву, дуже зручний у використанні й значно покращить побут бійців.

Міський голова подякував колективу «Дормаш груп» та керівникові підприємства Віталію Котляру за інноваційні розробки та допомогу ЗСУ.