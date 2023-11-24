Чи планують у Кременчуці організовувати новорічні ранки для дітей

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 133

У міському Палаці культури цьогоріч не влаштовуватимуть новорічні ранки для дітей. Від міста не планують проводити такі заходи.

Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міської ради 23 листопада.

За його словами, це пов’язано з тим, що Рада оборони Полтавської області поки що не надала дозвіл на проведення масових заходів. Дитячі ранки у Кременчуці можуть організовувати підприємства з урахуванням вимог безпеки, додав мер.







