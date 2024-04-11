На Полтавщині чоловік травмував ногу мотоблоком: це вже третій випадок за тиждень

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 120

Сьогодні, 11 квітня, у Комишнянській громаді Миргородського району чоловік травмував ногу мотоблоком. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 52-річний місцевий мешканець травмувався під час використання мотоблока у домогосподарстві.

Поліція встановлені обставини події. Чи вдалося врятувати чоловіку ногу, невідомо.

Нагадаємо, що це вже третій випадок травмування чоловіків мотоблоками.

8 квітня в одному із сіл Драбинівської громади Полтавського району чоловік травмував ногу мотоблоком. Врятувати кінцівку не вдалося.

10 квітня у селі Селещина на Полтавщині чоловік травмував собі ногу під час роботи з мотоблоком. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті «швидкої».



