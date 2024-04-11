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Надзвичайні новини

У Полтаві закрили вебкамстудію: які штрафи отримали дівчата та організатори

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 136

Поліціянти конфіскували секс іграшки та інший професійний інструмент

Кіберполіція Полтави закрила вебкамстудію, яку організував мешканець Сумщини. Дівчат для такої роботи знаходив через сайти пошуку роботи.

Дівчат забезпечили секс іграшками, гумовим знаряддям різних типів, видів і розмірів та іншим професійним інструментом. Купили робоче ліжко, постіль, еротичну спідню «уніформу».

За рішенням Київського районного суду, на організаторів студії та учасниць було накладено штрафи у 35 та 8,5 тисяч гривень відповідно. Поліціянти конфіскували секс іграшки та інший професійний інструмент.

Нагадаємо, що 22 лютого Полтавський суд оголосив у розшук та надав дозвіл на затримання жінки, яка працювала вебкам-моделлю

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вебкам-студія судова справа кіберполіція
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