У Полтаві закрили вебкамстудію: які штрафи отримали дівчата та організатори

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 136

Кіберполіція Полтави закрила вебкамстудію, яку організував мешканець Сумщини. Дівчат для такої роботи знаходив через сайти пошуку роботи.

Дівчат забезпечили секс іграшками, гумовим знаряддям різних типів, видів і розмірів та іншим професійним інструментом. Купили робоче ліжко, постіль, еротичну спідню «уніформу».

За рішенням Київського районного суду, на організаторів студії та учасниць було накладено штрафи у 35 та 8,5 тисяч гривень відповідно. Поліціянти конфіскували секс іграшки та інший професійний інструмент.

Нагадаємо, що 22 лютого Полтавський суд оголосив у розшук та надав дозвіл на затримання жінки, яка працювала вебкам-моделлю.