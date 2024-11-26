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На ймовірних виборах партія Зеленського опинилася б на другому місці: кому українці довіряють більше

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 814

 

У громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися парламентські вибори, то за яку партію вони б проголосували

У разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, 34% голосів виборців, які вже визначилися та пішли б голосувати, отримала б гіпотетична партія колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Такі дані соціологічного дослідження сьогодні оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг», пише «Дзеркало тижня».

Це соціальне дослідження демонструє електоральні схильності українців наприкінці третього року повномасштабної війни.

Отже, результати парламентських виборів виглядали б приблизно так:

  • Партія Валерія Залужного — 34%;
  • Партія Володимира Зеленського — 12%;
  • «Європейська солідарність» Петра Порошенка — 9%;
  • Партія Кирила Буданова — 7%;
  • Партія Дмитра Разумкова — 6%;
  • «Батьківщина» Юлії Тимошенко — 6%;
  • «24 серпня» Сергія Притули — 6%;
  • Партія Андрія Білецького — 4%;
  • УДАР Віталія Кличка — 3%;
  • «За мир! За життя» Юрія Бойка — 2%;
  • «Радикальна партія» Олега Ляшка — 1%;
  • Партія Олексія Арестовича — 1%;
  • «Голос» (Кіра Рудик) — 1%;
  • Інша партія — 3.

 

Директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук зазначив, що під час дослідження соціологи навмисно не згадували партії «Слуга народу», аби зосередитись на потенційному лідерстві голови цієї політичної сили.

Загалом, як з’ясували соціологи, брати участь у виборах, якщо вони відбудуться в найближчу неділю, готові 76% українців. З них 54% точно братимуть участь у голосуванні та визначились у поглядах.

Соціологічне дослідження проведено Центром «Соціальний моніторинг» на замовлення American Political Services методом телефонного інтерв’ю серед 1200 респондентів. Дослідження проводилось з 15 по 21 листопада 2024 року. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.

Валерій Залужний переможе на ймовірних виборах президента України незалежно від конкурентів — соцопитування

Нагадаємо, якщо говорити про гіпотетичні президентські вибори найближчої неділі, то на них би також переміг Валерій Залужний.

У жовтні цього року ВГО «Передові Правові Ініціативи» у жовтні провело соціологічне дослідження по актуальних для українського суспільства питанням, зокрема щодо політичних симпатій українців, зокрема, рейтингу українських політичних партій у контексті парламентських виборів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: вибори Верховна Рада Парламент Зеленський Залужний
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