Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 27 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: вул. Гранітна;

пров. Захисний;

пров. Козачий;

туп. Козачий;

вул. Криворудна;

пров. Сорочинський;

пров. Стрілецький;

пров. Фабричний;

вул. Хорольська, 64-117;

вул. Бетонна, 2/3-38;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;

вул. Миколи Леонтовича, 4-28;

пров. Солдатський;

вул. Сущинського, 2А-36;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

просп. Лесі Українки, 39;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

пров. Івана Кожедуба, 2;

вул. Івана Приходька, 58;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Східна, 16-20А;

пров. Антіна Кущинського;

пров. Бондарський;

пров. Бригадирський;

пров. Кар'єрний;

пров. Козачий;

пров. Миргородский;

пров. Піщаний;

вул. Переяславська, 83-120;

вул. Хорольська, 30-67/18;

вул. Криворудна, 2-14;

вул. Підгірна, 1-38;

вул. Європейська, 83-87;

вул. Піщана, 13-26;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;

вул. Сумська;

вул. Криворудна, 2-4;

вул. Підгірна, 1-10;

вул. Скеляста, 34;

пров. Степана Бандери, 19-40/40;

вул. Хорольська, 31-50;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В-11;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

просп. Свободи, 7А, 7Б;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

проїзд Ополченський, 6-14;

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

пров. Господарський, 7-12;

проїзд Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

проїзд Польський, 5-14/1;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Давида Кострова, 28. З 8.00 до 20.00: с. Потоки;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський;

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна;

вул. В. Івасюка;

вул. І. Франка;

пров. Крюківський;

пров. Івана Приходька;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. М. Березовського;

вул. Республіканська;

пров. К. Ушинського;

пров. Ф. Мазуленка;

пров. Художній;

вул. Христини Алчевської;

вул. Художня;

вул. Рєпіна, 9/28-24;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 00.00 до 12.00: пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

вул. Шкільна, 1-11/9.

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