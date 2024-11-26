Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 27 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Гранітна;
- пров. Захисний;
- пров. Козачий;
- туп. Козачий;
- вул. Криворудна;
- пров. Сорочинський;
- пров. Стрілецький;
- пров. Фабричний;
- вул. Хорольська, 64-117;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
- пров. Солдатський;
- вул. Сущинського, 2А-36;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- просп. Лесі Українки, 39;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- пров. Івана Кожедуба, 2;
- вул. Івана Приходька, 58;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Східна, 16-20А;
- пров. Антіна Кущинського;
- пров. Бондарський;
- пров. Бригадирський;
- пров. Кар'єрний;
- пров. Козачий;
- пров. Миргородский;
- пров. Піщаний;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Криворудна, 2-14;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Європейська, 83-87;
- вул. Піщана, 13-26;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
- вул. Сумська;
- вул. Криворудна, 2-4;
- вул. Підгірна, 1-10;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 31-50;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В-11;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- просп. Свободи, 7А, 7Б;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- проїзд Ополченський, 6-14;
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- пров. Господарський, 7-12;
- проїзд Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- проїзд Польський, 5-14/1;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Давида Кострова, 28.
З 8.00 до 20.00:
- с. Потоки;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна;
- вул. В. Івасюка;
- вул. І. Франка;
- пров. Крюківський;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Насосна;
- пров. Насосний;
- вул. М. Березовського;
- вул. Республіканська;
- пров. К. Ушинського;
- пров. Ф. Мазуленка;
- пров. Художній;
- вул. Христини Алчевської;
- вул. Художня;
- вул. Рєпіна, 9/28-24;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 00.00 до 12.00:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
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