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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 27 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Гранітна;
  • пров. Захисний;
  • пров. Козачий;
  • туп. Козачий;
  • вул. Криворудна;
  • пров. Сорочинський;
  • пров. Стрілецький;
  • пров. Фабричний;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2;
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28;
  • пров. Солдатський;
  • вул. Сущинського, 2А-36;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • просп. Лесі Українки, 39;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • пров. Івана Кожедуба, 2;
  • вул. Івана Приходька, 58;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Східна, 16-20А;
  • пров. Антіна Кущинського;
  • пров. Бондарський;
  • пров. Бригадирський;
  • пров. Кар'єрний;
  • пров. Козачий;
  • пров. Миргородский;
  • пров. Піщаний;
  • вул. Переяславська, 83-120;
  • вул. Хорольська, 30-67/18;
  • вул. Криворудна, 2-14;
  • вул. Підгірна, 1-38;
  • вул. Європейська, 83-87;
  • вул. Піщана, 13-26;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
  • вул. Сумська;
  • вул. Криворудна, 2-4;
  • вул. Підгірна, 1-10;
  • вул. Скеляста, 34;
  • пров. Степана Бандери, 19-40/40;
  • вул. Хорольська, 31-50;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В-11;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • просп. Свободи, 7А, 7Б;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • проїзд Ополченський, 6-14;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • проїзд Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • проїзд Польський, 5-14/1;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Давида Кострова, 28.

З 8.00 до 20.00:

  • с. Потоки;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна;
  • вул. В. Івасюка;
  • вул. І. Франка;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Насосна;
  • пров. Насосний;
  • вул. М. Березовського;
  • вул. Республіканська;
  • пров. К. Ушинського;
  • пров. Ф. Мазуленка;
  • пров. Художній;
  • вул. Христини Алчевської;
  • вул. Художня;
  • вул. Рєпіна, 9/28-24;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 00.00 до 12.00:

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Правобережна, 47, 47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень адреси Полтаваобленерго
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