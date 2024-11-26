Сили оборони України цього року отримали на фронті від держави вже понад мільйон дронів

Україна активно працює над забезпеченням Сил оборони найсучаснішими технологіями та дронами, зокрема через реалізацію масштабних проєктів, таких як Brave1. Про це заявив віцепрем’єр-міністр із питань інновацій, освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Михайло Федоров наголосив, що українці довели свою здатність діяти злагоджено, досягаючи амбітних цілей. Як приклад, за завданням Президента, за рік планувалося поставити мільйон дронів на фронт, і цей показник уже перевищено.
Міністр підкреслив, що ключовий напрямок роботи зараз — це технологічна перевага на полі бою. І злагоджена робота Мінцифри, Міноборони, Держспецзв’язку, Офісу Президента, Мінстратегпрому та Генштабу спрямована на одну спільну мету — захист країни. Він закликав уникати чуток, скандалів, вкидів й намагань створити конфлікти між державними структурами та шукати нікому не потрібні, пусті сенсації.
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