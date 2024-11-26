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Сили оборони України цього року отримали на фронті від держави вже понад мільйон дронів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 59

 

Українці довели, що вміють робити неможливе, коли діють злагоджено

Україна активно працює над забезпеченням Сил оборони найсучаснішими технологіями та дронами, зокрема через реалізацію масштабних проєктів, таких як Brave1. Про це заявив віцепрем’єр-міністр із питань інновацій, освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

— Головне завдання держави — забезпечити Сили оборони всім необхідним. Треба дрони? Значить, дрони. Треба нові технології? Запускаємо Brave1 і будуємо Технологічну ставку, — зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

Михайло Федоров наголосив, що українці довели свою здатність діяти злагоджено, досягаючи амбітних цілей. Як приклад, за завданням Президента, за рік планувалося поставити мільйон дронів на фронт, і цей показник уже перевищено.

— Українці довели, що вміють робити неможливе, коли діють злагоджено. Президент дав завдання поставити мільйон дронів на фронт за рік. За цей час Сили оборони України ВЖЕ отримали значно більше. Ми повинні забезпечувати перевагу на полі бою, а це означає перевагу в технологіях, — додав він.

Міністр підкреслив, що ключовий напрямок роботи зараз — це технологічна перевага на полі бою. І злагоджена робота Мінцифри, Міноборони, Держспецзв’язку, Офісу Президента, Мінстратегпрому та Генштабу спрямована на одну спільну мету — захист країни. Він закликав уникати чуток, скандалів, вкидів й намагань створити конфлікти між державними структурами та шукати нікому не потрібні, пусті сенсації.

— Створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір — вигідно лише ворогам. Наше спільне завдання — працювати разом на Сили безпеки і оборони України. Кожен на своєму місці й водночас усі разом… Єдність — найбільший актив України від 24 лютого, і так має бути й надалі. Наше завдання — працювати разом на перемогу, кожен на своєму місці, — підсумував Михайло Федоров.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра дрони Сили оборони України БПЛА фронт
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