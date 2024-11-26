На Полтавщині 27 листопада вимикатимуть одну чергу — Укренерго

Обмеження вводять через обстріл російською армією енергооб’єктів 17 листопада
Завтра, 27 листопада, з 8.00 до 19.00 по всій Україні застосовуватимуть графік погодинного відключення світла. Електроенергію відключатимуть по одній черзі. Про це повідомили в компанії «Укренерго».
Обмеження вводять через обстріл російською армією енергооб’єктів 17 листопада.
Нагадаємо, ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК, повідомила агенція Reuters з посиланням на українське джерело в енергетичній сфері.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.