«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключень на 27 листопада

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 169

По всій Україні електроенергію відключатимуть по одній черзі

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень електроенергії на завтра, 27 листопада. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, що завтра, 27 листопада, з 8.00 до 19.00 по всій Україні електроенергію відключатимуть по одній черзі.

Обмеження вводять через обстріл російською армією енергооб’єктів 17 листопада.

Додамо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК, повідомила агенція Reuters з посиланням на українське джерело в енергетичній сфері.