Базилік укріплює нерви

Вчора, 22:00 Переглядів: 112

Базилік по праву можна помістити на п'єдестал пошани за вмістом вітаміну К, який сприяє зміцненню кісткової системи людини і забезпечує згортання крові

Основні корисні та лікувальні властивості базиліка:

- зміцнення нервової системи

- захист від інфекцій

- нормалізація властивостей згортання крові.

Більшістю своїх цілющих властивостей базилік зобов'язаний вмісту в ньому ефірних олій, які активно вбивають шкідливі мікроорганізми в крові та тілі людини. Будучи природним антибіотиком, ця рослина здатна дуже ефективно захищати організм людини від багатьох бактеріальних і вірусних інфекцій.

Мольфари Карпат стверджують, що базилік дуже ефективний заспокійливий засіб. Страви з цією ароматною травою рекомендують людям, схильним до безсоння та стресу.

Свіжий базилік не лише захистить від безлічі бактеріальних інфекцій, а й заспокоїть нерви, зміцнить кістки, захистить від шкідливих проявів навколишнього середовища.

Останні наукові дослідження довели, що базилік спроможний виводити з організму важкі метали та радіонукліди. Базилік також в змозі підтримати гостроту зору навіть у досить похилому віці.

Базилік по праву можна помістити на п'єдестал пошани за вмістом вітаміну К, який сприяє зміцненню кісткової системи людини і забезпечує згортання крові

Основні корисні та лікувальні властивості базиліка:

- зміцнення нервової системи

- захист від інфекцій

- нормалізація властивостей згортання крові.

Більшістю своїх цілющих властивостей базилік зобов'язаний вмісту в ньому ефірних олій, які активно вбивають шкідливі мікроорганізми в крові та тілі людини. Будучи природним антибіотиком, ця рослина здатна дуже ефективно захищати організм людини від багатьох бактеріальних і вірусних інфекцій.

Мольфари Карпат стверджують, що базилік дуже ефективний заспокійливий засіб. Страви з цією ароматною травою рекомендують людям, схильним до безсоння та стресу.

Свіжий базилік не лише захистить від безлічі бактеріальних інфекцій, а й заспокоїть нерви, зміцнить кістки, захистить від шкідливих проявів навколишнього середовища.

Останні наукові дослідження довели, що базилік спроможний виводити з організму важкі метали та радіонукліди. Базилік також в змозі підтримати гостроту зору навіть у досить похилому віці.