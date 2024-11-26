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Валерій Залужний переможе на ймовірних виборах президента України незалежно від конкурентів — соцопитування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 582

 

У громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то за кого б ви проголосували

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у різних варіаціях під час виборів президента України. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке оприлюднив центр Соціальний моніторинг, пише «Дзеркало тижня».

Центр «Соціальний моніторинг» на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року провів опитування громадян України. Воно здійснювалося методом електронного індивідуального інтерв’ю — респондент відповідав на запитання в анкеті, які стосувалися таких категорій:

  • ставлення до відомих посадових осіб та військовослужбовців;
  • ставлення до необхідності захищати країну зі зброєю в руках та перемовин з Росією;
  • оцінка ситуації в країні;
  • доречність проведення виборів та впровадження електронного голосування;
  • електоральні настрої громадян.

Загалом участь в опитуванні взяли 1200 громадян, а похибка складає 1,8-2,9%.

Опитування виявило, що більшість респондентів позитивно ставляться до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та готові підтримати його на майбутніх президентських виборах, якщо він висуне свою кандидатуру.

Генерал є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України.

Так, у громадян спитали, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували? 

Відповіді були такими:

  • Валерій Залужний — 27%;
  • Володимир Зеленський — 16%;
  • Петро Порошенко — 7%;
  • Кирило Буданов — 6%;
  • Дмитро Разумков — 4%;
  • Юлія Тимошенко — 4%;
  • Андрій Білецький — 3%;
  • Сергій Притула — 2%;
  • Віталій Кличко — 2%;
  • Олексій Арестович — 1%;
  • Юрій Бойко — 1%;
  • Володимир Гройсман — 1%
  • інший кандидат — 3%.

На це питання 15% респондентів відповіли, що не визначилися з вибором, а 10% взагалі б не брали участь у них.

Також респондентам крім обраного ними кандидата запропонували вказати ще одного. Відповідь була такою:

  • Валерій Залужний — 15%;
  • Кирило Буданов — 12%;
  • Володимир Зеленський — 6%;
  • Сергій Притула — 4%;
  • Дмитро Разумков — 3%;
  • Петро Порошенко — 3%;
  • Юлія Тимошенко — 3%;
  • Андрій Білецький — 3%;
  • Віталій Кличко — 2%;
  • Володимир Гройсман — 2%;
  • Олексій Арестович — 2%;
  • Юрій Бойко — 2%;
  • інший кандидат — 3%.

Відповідаючи на це питання, 27% респондентів сказали, що їм важко визначитися з вибором. Ще 14% не голосували б.

Загальна ситуація на ймовірних президентських виборах виглядає сьогодні так:

  • Валерій Залужний — 42%;
  • Володимир Зеленський — 22%;
  • Кирило Буданов — 18%;
  • Петро Порошенко — 10%;
  • Дмитро Разумков — 7%;
  • Юлія Тимошенко — 6%;
  • Сергій Притула — 6%;
  • Андрій Білецький — 6%;
  • Віталій Кличко — 4%;
  • Олексій Арестович — 3%;
  • Юрій Бойко — 3%;
  • Володимир Гройсман — 2%.

  

Кого українці хочуть бачити президентом — опитування показало, що Зеленський другий

Нагадаємо, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виграв би президентські вибори у два тури, якби вони проводилися наприкінці лютого 2024 року. Про це свідчили результати соціологічного опитування, яке провів Центр SOCIS з 22 лютого по 1 березня. Тоді опитали 3 000 людей, і Валерій Залужний опинився на першому місці з результатом у 31,3% голосів виборців першому турі, або 41,4% серед тих, хто визначився й піде на вибори.

Друге місце тоді також було у чинного президента Володимира Зеленського. Його готові були підтримати 21,7% опитаних або 23,7% серед тих, хто піде на вибори.
Тоді ж, у лютому 2024 року, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо того, чи потрібно проводити вибори президента. Переважна більшість українців (69%) вважали, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Водночас 15% опитаних заявили, що вибори варто провести, з яких 4% говорили про можливість призупинення воєнного стану, а 11% — про внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час дії воєнного стану.

Майже всі українці довіряють ЗСУ, а президенту лише половина — результати опитування НДІ


А за результатами опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респонденти висловлювали довіру до Володимира Зеленського (54%). При цьому «особистісний» рівень довіри до Зеленського перевищував «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту, як соціальному інституту, довіру висловили лише 50% опитаних).

За результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який також був проведений у червні цього року, більшість українців не піддають сумніву легітимність Президента України Володимира Зеленського. Понад 69% опитаних вважають, що він має залишатися на посаді до завершення воєнного стану.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування вибори президента Залужний соціологія Зеленський
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