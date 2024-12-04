На Полтавщині судитимуть підприємця за забруднення земель поблизу Великого Тростянця

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 166

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти директора одного з товариств Полтавщини. Його звинувачують у забрудненні земель, що створило небезпеку для довкілля, та у зловживанні службовими повноваженнями, які спричинили тяжкі наслідки.

За даними слідства, влітку 2023 року директор товариства, щоб зекономити на утилізації відходів, наказав працівникам вивезти побічні продукти тваринного походження на ділянку поблизу села Великий Тростянець Полтавського району. Це спричинило забруднення 1,5 га землі, а збитки державі оцінено у понад 400 тис. грн.

Для відшкодування завданої шкоди Державна екологічна інспекція Центрального округу подала до товариства цивільний позов. Досудове розслідування провадило ГУНП в Полтавській області, а оперативний супровід здійснювало УСР Полтавщини.

Нагадаємо, у липні 2023 року через порушення природоохоронного законодавства сталося забруднення річки Псел, що призвело до масової загибелі риби та екологічної катастрофи.