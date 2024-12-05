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Відсьогодні у Кременчуці стартував продаж ялинок і сосен: які ціни

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 417

 Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України», у Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41

Відсьогодні, 5 грудня, у Кременчуці лісівники розпочали продаж ялинок і сосен. У Слобожанському лісовому офісі розповіли, що загалом вартість залежать від висоти деревця і в середньому, зокрема на Полтавщині, складають:

  • за сосну звичайну до 1 м — 96-123 грн;
  • за сосну звичайну від 1 до 2 м — 124-160 грн;
  • за сосну звичайну від 2 до 3 м — 180-240 грн.
  • за сосну кримську до 1 м — 168 грн
  • за сосну кримську від 1 до 2 м — 252 грн
  • за сосну кримську від 2 до 3 м — 360 грн

Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00. 

Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, частину ялинок та сосен заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, що приносить користь екосистемі, без шкоди довкіллю.


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Автор: Телеграф Фото: Артем Коваленко
Теги: ялинки Різдво Новий рік
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