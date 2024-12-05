Відсьогодні у Кременчуці стартував продаж ялинок і сосен: які ціни

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 417

Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України», у Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41

Відсьогодні, 5 грудня, у Кременчуці лісівники розпочали продаж ялинок і сосен. У Слобожанському лісовому офісі розповіли, що загалом вартість залежать від висоти деревця і в середньому, зокрема на Полтавщині, складають:

за сосну звичайну до 1 м — 96-123 грн;

за сосну звичайну від 1 до 2 м — 124-160 грн;

за сосну звичайну від 2 до 3 м — 180-240 грн.

за сосну кримську до 1 м — 168 грн

за сосну кримську від 1 до 2 м — 252 грн

за сосну кримську від 2 до 3 м — 360 грн

Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.









Фото: Артем Коваленко