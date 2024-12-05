Відсьогодні у Кременчуці стартував продаж ялинок і сосен: які ціни

Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України», у Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41
Відсьогодні, 5 грудня, у Кременчуці лісівники розпочали продаж ялинок і сосен. У Слобожанському лісовому офісі розповіли, що загалом вартість залежать від висоти деревця і в середньому, зокрема на Полтавщині, складають:
Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.
Нагадаємо, частину ялинок та сосен заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів, що приносить користь екосистемі, без шкоди довкіллю.
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