На енергоефективність у Кременчуцькій громаді планують витратити понад 172 млн грн

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Нині ж, за словами відомства, в «усіх сферах життєдіяльності громади» є «проблема неефективного використання енергоресурсів»

29 листопада депутати затвердили програму енергозбереження та енергоефективності Кременчуцької громади на 2025-2027 роки. На це планують витратити понад 172 млн грн.

Відділ енергоменеджменту та енергетики у пояснювальній записці зазначив, що планується удосконалення муніципальної системи енергетичного менеджменту, підвищення надійності та ефективності роботи внутрішньобудинкових інженерних систем, автоматизація системи опалення в будівлях, зменшення втрат теплової енергії та електроенергії.

Нині ж, за словами відділу, в «усіх сферах життєдіяльності громади» є «проблема неефективного використання енергоресурсів».

Загалом протягом цих років у різних комунальних установах, підприємствах, а також у відомствах і закладах освіти планують міняти вікна, двері, освітлення, утеплювати стіни, трубопроводи системи опалення, встановлювати сонячні електростанції тощо. Зокрема, у рамках реалізації програми, у 2025 році, у будівлі виконавчого комітету мають встановити 10 сонячних електростанцій — на це планують витратити 250 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кременчук наразі використовує позику та грант Європейського банку реконструкції та розвитку і ще однією позикою від Фонду чистих технологій на реалізацію проєкту підвищення енергоефективності 38 дитячих садочків, 23 шкіл та 5 медзакладів міста.

Вартість проєкту складає 10 млн. євро. У квітні начальниця комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Лариса Прокопенко розповіла, що орієнтовно його мають завершити до кінця 2024 року.