У Кременчуці працює резиденція Святого Миколая на парафії ПЦУ

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6 грудня у Кременчуці запрацювала резиденція Святого Миколая на парафії Православної церкви України. Вона діє на базі громадської організації «Простір «Полум’я» (бульвар Українського відродження, 7А), її відвідати можна з 12.00 до 17.00. Про це повідомив настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» ПЦУ Анатолій Куліш.

Резиденція працюватиме в укритті. Також о 18.00 у Kruason в Міському саду заплановане привітання дітей зі святом, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у краєзнавчому музеї відкрилась резиденція Святого Миколая.