У Кременчуці затримали чоловіка за розповсюдження наркотиків у парку

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 2

5 грудня поліціянти затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин у парку Придніпровському. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

За повідомленням пильних громадян, чоловік, імовірно, займався розкладанням «закладок». На місце події прибув наряд патрульної поліції, який зупинив підозрюваного. У нього знайшли пакетики з психотропними речовинами.

Для документування правопорушення на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного управління поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, що у листопаді у кременчуківця поліція знайшла 24 закладки з марихуаною.