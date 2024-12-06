Кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

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У здобутку спортсменів — «золото», «срібло» та «бронза»

Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Спортсмени взяли «золото», «срібло» та «бронзу». Про це стало відомо з Facebook-сторінки Федерації з греко-римської боротьби в Україні.

Ірфан Мірзоєв переміг у ваговій категорії 77 кг. Максим Лю став другим у ваговій категорії 67 кг. Випускник Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Всеволод Сапун взяв «бронзу» у ваговій категорії 63 кг.

Змагання серед дорослих проходили з 3 по 5 грудня у Львові. Турнір зібрав приблизно 150 учасників, повідомили у Федерації.

Нагадаємо, Микита Куроп’ятний з Кременчука виборов бронзову медаль на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків 2008-2009 років народження.



